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Еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе" арестовали в столице

19:11
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Под арест отправился одиннадцатый подозреваемый

Одиннадцатый фигурант уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" арестован. Соответствующее решение вынес Басманный суд столицы, сообщает РИА Новости. Мухаммад Зоир Шарипзода будет находиться под стражей. Ему вменяют статью 205 УК – "Террористический акт".

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Напомним, теракт был совершен 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. В здание ворвались вооруженные люди, которые стреляли в посетителей. Затем они подожгли концертный зал. В результате, по официальным данным, погибли 144 человека.

Практически сразу по делу было арестовано 10 человек. В том числе четверо граждан Таджикистана, которые были непосредственными исполнителями. Позднее в Дагестане задержали еще четверых иностранцев, которые финансировали преступников и снабжали их оружием.

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