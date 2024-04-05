В Нью-Йорке из-за землетрясения закрыли аэропорты

Их проверяют на предмет возможных повреждений

Землетрясение в американском штате Нью-Джерси могло повлиять на работу аэропортов. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на представителя Федерального агентства гражданской авиации.

Сейчас аэропорт имени Кеннеди и воздушная гавань Ньюарк закрыты. Там идут проверки. Ожидается, что все заработает в ближайшее время. Под ограничения попали также аэропорты в Нью-Джерси, Филадельфии и Балтиморе.

В Нью-Йорке тем временем проверяют – как город перенес подземные толчки. Сообщается, что статуя Свободы и здание ООН не пострадали. О жертвах и разрушениях информации нет. По предварительным данным, землетрясение было магнитудой 5,1 балла.

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