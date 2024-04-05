Умерла актриса Вера Чехова

Она скончалась на 84 году жизни

Немецкая актриса Вера Чехова скончалась сегодня на 84-м году жизни. Об этом пишет германское издание Zeit. Артистка провела последние годы жизни в Берлине. Она тяжело болела.

Чехова сыграла свыше 50 ролей. Она снималась с 50-х до середины 90-х. Одна из самых известных работ в кино - "Хлеб прошлых лет". За нее она получила государственную премию ФРГ в 1962 году.

Актриса была правнучатой племянницей русского писателя Антона Чехова. Однако родилась и выросла в Германии. В кино начала сниматься в 19 лет.

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