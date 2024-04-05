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Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в насилии

21:13
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Жизнь самой красивой пары оказалась с некрасивыми подробностями

Актриса Анджелина Джоли обвинила своего бывшего супруга Брэда Питта в насилии над ней и детьми. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы. При этом подчеркивается, что речь идет о физическом насилии.

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Джоли обратилась с иском в Верховный суд Лос-Анджелеса. Она указывает, что эпизоды насилия случались задолго до того, как семья перебралась из Франции в США в 2016 году. Подробности не раскрываются даже в исковом заявлении.

Ранее Джоли пыталась продать Питту свою долю в винодельческой компании. Однако сделка сорвалась после того как актер потребовал от экс-супруги подписать бумагу, по которой она обязуется не раскрывать, кроме как в суде, информацию "о насилии Питта в отношении Джоли и их детей.

Питт и Джоли поженились в 2014 году, а в 2016 заявили, что хотят развестись. У пары пятеро детей.

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Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт
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