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Дамбу прорвало в Орске в Оренбургской области

21:23
  • пятница
  • 05 апреля 2024

В городе началась эвакуация населения

В городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу и вода начала затапливать город. Сотрудники МЧС начали эвакуацию жителей из поселков. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на мэрию.

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Спасатели вместе с муниципалитетом ведут работы по укреплению дамбы и устранению прорыва. Для этого используют фронтальный погрузчик и четыре больших КАМАЗа с грунтом.

Ранее в городе ввели режим ЧС регионального значения. Сделано это было после значительного подъема воды в реках Орь, Ерошка и Урал.

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