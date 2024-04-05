Дамбу прорвало в Орске в Оренбургской области

В городе началась эвакуация населения

В городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу и вода начала затапливать город. Сотрудники МЧС начали эвакуацию жителей из поселков. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на мэрию.

Спасатели вместе с муниципалитетом ведут работы по укреплению дамбы и устранению прорыва. Для этого используют фронтальный погрузчик и четыре больших КАМАЗа с грунтом.

Ранее в городе ввели режим ЧС регионального значения. Сделано это было после значительного подъема воды в реках Орь, Ерошка и Урал.

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