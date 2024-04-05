Михаил Веллер включен в реестр иноагентов

Также статус иноагента получила Анастасия Татулова

Минюст России сегодня расширил реестр иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости. В список включили писателя Михаила Веллера (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России).

Также в список попали основательница сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России) и "Российское социалистическое движение" (организация, признанная иноагентом в России).

Напомним, в отношении иноагентов в последнее время ужесточается законодательство. В частности теперь им нельзя на своих ресурсах размещать рекламу.

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