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Михаил Веллер включен в реестр иноагентов

21:32
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Также статус иноагента получила Анастасия Татулова

Минюст России сегодня расширил реестр иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости. В список включили писателя Михаила Веллера (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России). 

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Минюст России расширил список иноагентов

Также в список попали основательница сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России) и "Российское социалистическое движение" (организация, признанная иноагентом в России). 

Напомним, в отношении иноагентов в последнее время ужесточается законодательство. В частности теперь им нельзя на своих ресурсах размещать рекламу. 

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Михаил Веллер*
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