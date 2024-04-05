Дрон атаковал воинскую часть в Приднестровье

Целью была радиолокационная станция

Неизвестный дрон атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья. Об этом сообщает агентство "Регнум" со ссылкой на министерство госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

ЧП произошло в шести километрах от украинской границы. Предположительно целью дрона была радиолокационная станция. Она получила незначительные повреждения. Люди не пострадали.

Это уже не первая атака дроном. 17 марта ЧП произошло на территории воинской части недалеко от Тирасполя. Был взрыв, а затем вспыхнул пожар. Сообщается, что дрон прилетел со стороны Клеверного моста.

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