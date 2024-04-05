Песков назвал своими российских спортсменов, выступающих за рубежом

Он напомнил, что многие российские спортсмены выступают в недружественных странах

Российские спортсмены, которые выступают за рубежом, в том числе в недружественных странах, все равно остаются своими. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости. Песков добавил, что за границей успешно выступают не только наши теннисисты, но и многие другие спортсмены.

МОК допустил россиян до летних олимпийских игр, которые пройдут в Париже. Однако выступать атлеты будут в нейтральном статусе. У ни х будет свой флаг и гимн. В общем параде спортсменов на открытии и закрытии они не выйдут.

Ранее Владимир Путин отметил, что Олимпийский комитет искажает суть олимпийского движения. Это подрывает основы мирового спорта.

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