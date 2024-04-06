Сотни человек покинули Орск из-за прорыва дамбы

Эвакуация продолжается

Массовая эвакуация людей идёт в Орске Оренбургской области, там накануне прорвало насыпную дамбу. Подтоплено уже более двух тысяч домов, а всего в опасную зону попадают более четырёх тысяч строений.

Ситуация сложная, вода продолжает прибывать. По оценке властей, под угрозой стихии находится весь жилой сектор старого города. Всю ночь спасатели на лодках вывозили жителей.

Сейчас в пунктах временного размещения находятся свыше двухсот человек, многие перебрались к родственникам. Из соображений безопасности в части города отключено электричество. МЧС наращивает группировку, сообщает "ТВ Центр".

На самой дамбе непрерывно работает спецтехника, большегрузы завозят грунт, чтобы ликвидировать порыв и укрепить сооружение.

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