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Сотни человек покинули Орск из-за прорыва дамбы

10:00
  • суббота
  • 06 апреля 2024

Эвакуация продолжается

Массовая эвакуация людей идёт в Орске Оренбургской области, там накануне прорвало насыпную дамбу. Подтоплено уже более двух тысяч домов, а всего в опасную зону попадают более четырёх тысяч строений.
Дамбу прорвало в Орске в Оренбургской области

Ситуация сложная, вода продолжает прибывать. По оценке властей, под угрозой стихии находится весь жилой сектор старого города. Всю ночь спасатели на лодках вывозили жителей.

Сейчас в пунктах временного размещения находятся свыше двухсот человек, многие перебрались к родственникам. Из соображений безопасности в части города отключено электричество. МЧС наращивает группировку, сообщает "ТВ Центр".

На самой дамбе непрерывно работает спецтехника, большегрузы завозят грунт, чтобы ликвидировать порыв и укрепить сооружение.

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