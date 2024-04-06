Восстановил линию связи: всё о подвиге рядового Полякова

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны России рассказал о мужестве наших военных, участвующих в спецоперации. Гвардии рядовой Даниил Логвинов выполняет боевые задачи в составе расчёта боевой машины системы залпового огня. Он заметил в воздухе вражеский беспилотник и точным выстрелом из стрелкового оружия уничтожил его. Благодаря этому расчёт продолжил огневую поддержку наших мотострелков, вскоре они захватили опорный пункт противника.

Рядовой Даниил Поляков под плотным огнём украинских боевиков оперативно восстановил линию связи. Он установил на крыше одного из домов новый ретранслятор, взамен уничтоженного. Российские подразделения получили бесперебойную связь со штабом, успешно отразив атаку неонацистов, сообщает "ТВ Центр".

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