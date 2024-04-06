Детская поликлиника повреждена во время обстрела Белгорода

Пострадавших нет

Украинские неонацисты этим утром открыли огонь по жилым районам Белгорода. Как сообщили в Минобороны, дежурные силы ПВО перехватили десять реактивных снарядов реактивных систем “Вампир” чешского производства.

Обломки повредили 12 многоквартирных домов и 3три автомобиля. Выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники. Также повреждено остекление торгового центра.

В Белгородском районе в посёлке Дубовое сгорел частный дом. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, никто не пострадал, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"