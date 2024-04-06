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Собянин рассказал о развитии трамвайной сети в Москве

11:11
  • суббота
  • 06 апреля 2024

Обновляется парк трамваев

Ровно 125 лет назад в Москве запустили движение трамваев. О развитии первого городского рельсового транспорта рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

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Ещё десять лет назад по улицам города курсировали вагоны прошлого поколения с высоким полом и входом в первую дверь через турникет. С 2017 года в Москве появилось более пятисот современных трамваев отечественного производства.

В настоящее время столичный парк обновлён уже на 95%. Как отметил мэр, в ближайшие шесть лет Москва закупит ещё 200 вагонов последнего поколения, и в городе будут ходить только полностью низкопольные трамваи. 

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