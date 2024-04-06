Нанесены мощные удары по складам с оружием и военным заводам на Украине

Взрывы прогремели в Харьковской области

Десятки мощных взрывов прогремели ночью и рано утром в крупных городах Украины, сообщили местные власти и СМИ. Серия детонаций зафиксирована в Харькове.

Там уничтожены военные объекты, в том числе склады с боеприпасами от РСЗО "Вампир", которые ВСУ использовали для ударов по территории нашей страны. По предварительной информации, пожар вспыхнул на заводе “Хартрон”, где производили авиационное оборудование.

Также взрывы прогремели в Киеве, Винницкой, Хмельницкой и Сумской областях. Это ответ на попытки ВСУ нанести ущерб российской инфраструктуре и мирным гражданам, сообщает "ТВ Центр".

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