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Прорыв дамбы в Орске. Последние новости

11:38
  • суббота
  • 06 апреля 2024

Вода стремительно поднимается

В Орске спасателям удалось устранить один из двух прорывов дамбы на реке Урал. Об этом сообщил мэр города, но ситуация остаётся критической. В зоне подтоплений оказались тысячи домов. Микрорайон Старый город почти весь ушёл под воду. Людей экстренно эвакуируют в пункты временного размещения.
Сотни человек покинули Орск из-за прорыва дамбы

Уровень воды в реке был критически высоким ещё накануне – многие посёлки уже затапливало, а жителей эвакуировали. После разрушения дамбы река хлынула в старую часть города. На место экстренно прибыли сотни спасателей. 

Сотрудники МЧС и полиции помогают жителям быстро выбраться из домов и собрать необходимые вещи. Пожилых и тех, кто сам не может передвигаться, выносят на руках. В город прибыли автобусы, чтобы вывозить людей. Ситуация стала ещё сложнее, когда отключилось электричество.

Под водой – улицы, дороги и мосты. Затоплены почти две с половиной тысячи жилых домов и более трёх тысяч придомовых территорий. Спасатели вывозили людей на спецмашиных, вездеходах и лодках. Эвакуировали более 700 человек, их разметили в пунктах временного пребывания в местных школах или у родственников. На беду откликнулись жители соседних районов.

По данным МЧС, в зону затопления могут попасть около четырёх тысяч домов, в которых проживают почти 11 тысяч человек. Вода повредила дамбу в двух местах. Один из участков ещё ночью удалось засыпать, сюда отправили десятки большегрузов с грунтом. Однако к утру остановить потоки воды не удалось – некоторые улицы и дома почти полностью ушли под воду. Жителей приходилось спасать с крыш.

Вода продолжает прибывать. Местные власти сообщают, что скорее всего будет затоплен весь жилой сектор Старого города. Многие из тех, кто отказывался эвакуироваться, теперь обращаются к спасателям. В пунктах временного размещения сейчас более двухсот человек, в том числе дети. С пострадавшими работают психологи.  На дамбе продолжает работать техника.

Полина Кастрицкая, «ТВ Центр»

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