Мексика разрывает дипотношения с Эквадором из-за провокации в посольстве

Силовики ворвались в дипмиссию в Кито

Мексика разрывает дипломатические отношения с Эквадором из-за штурма своего посольства. Сегодня в её представительство в Кито ворвались силовики. Они искали Хорхе Гласа - бывшего вице-президента Эквадора. На родине его осудили за коррупцию. Политик попросил у Мехико убежища и скрылся в посольстве.

Согласно Венской конвенции, территория дипмиссий неприкосновенна. Там нельзя проводить обыски и аресты без разрешения. Но полиция Эквадора силой прорвалась в здание и задержала Гласа. При этом пострадали несколько дипломатов.

Президент Мексики назвал штурм вопиющим нарушением норм международного права и суверенитета его страны. Мехико обратится в суд ООН. Эквадор, в свою очередь, считает, что нарушили его суверенитет, когда решили предоставить политическое убежище коррупционеру, сообщает "ТВ Центр".

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