В Киеве такого явно не ожидали

Вернуться к границам 2014 года у Украины вряд ли получится, несмотря на все обещания. Неприятную для Киева правду опубликовала сегодня газета "Вашингтон пост". Ещё одну шокирующую для украинцев новость обнародовало другое американское издание. Страну не ждут в НАТО - против вступления Украины в альянс высказываются главные союзники - США и Германия. Информацию подтвердили в Киеве.

Публикация произвела в Киеве эффект разорвавшейся бомбы. У альянса нет желания быть втянутым в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года. И вот в эфир главного телевизионного новостного марафона успокаивать народ оперативно пришла украинский вице-премьер по вопросу евроинтеграции Ольга Стефанишина. Она уверена: США и Германия против приглашения Украины в НАТО, "потому что это уже не просто разговор, а реальное решение".

Крупной пощёчиной для киевского режима стало и недавнее решение Германии. Берлин упразднил для украинцев упрощённый въезд. С июня он будет осуществляться на общих основаниях со всеми - при наличии обратного билета, денег для проживания и договора аренды жилья. Очевидно, Берлину надоело кормить чужих беженцев, при условии, что затягивать пояса вынужден свой народ.

На этом фоне в Европе вновь набирает оборот тезис "давайте уже договариваться о мире". Австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью французскому Le Monde выступил с резкой критикой позиции Эммануэля Макрона отправить войска Запада на Украину, и призвал стороны к конструктивному диалогу.

Но Киев ни о каком мире слышать не хочет. Стало известно, что накануне в Пентагон звонили украинский министр обороны Умеров и главком ВСУ Сырский. С Ллойдом Остином обсуждали насущные проблемы и намекали на острую нехватку ПВО и ракет. Украинская сторона сообщает: план действий согласовать удалось. Американская же в своих пресс-релизах просто подтвердила факт разговора.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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