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Собянин назвал число москвичей, регулярно занимающихся спортом

14:04
  • суббота
  • 06 апреля 2024

Город поддерживает москвичей в их стремлении быть активными

В Москве более шести миллионов человек регулярно занимаются спортом. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что город поддерживает москвичей в их стремлении быть здоровыми и активными. В частности, созданы с нуля и отремонтированы десятки тысяч спортплощадок, построены и реконструировали более двухсот спортивных объектов.

Кроме того, в парках зимой всегда работают катки, горки и лыжные трассы, а летом – велосипедные полосы и беговые дорожки. Москвичи и гости столицы могут воспользоваться площадками для волейбола, баскетбола и футбола, теннисными кортами.

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