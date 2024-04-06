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Возбуждено дело по факту прорыва дамбы в Орске

13:20
  • суббота
  • 06 апреля 2024

Затоплены сотни домов

После прорыва дамбы в Орске возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета.

Прорыв дамбы в Орске. Последние новости
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Следователи на месте приступили к сбору доказательств, они устанавливают все обстоятельства произошедшего. СК даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за строительство, обслуживание и эксплуатацию дамбы.

Ранее в местной прокуратуре сообщили, что прорыв дамбы в Орске произошёл в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание этого гидротехнического сооружения.

5 апреля в Орске произошёл прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из микрорайона Старый город. К утру 6 апреля эвакуированы более четырёх тысяч человек. Власти обещали денежную компенсацию жителям, потерявшим жильё и имущество.  

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