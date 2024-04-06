Собянин рассказал об аварийно-спасательных службах Москвы

Они стоят на страже безопасности горожан

Аварийно-спасательные формирования городских служб Москвы постоянно находятся в высокой степени готовности. Они в любую минуту придут на помощь, написал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Специалисты хорошо обучены, они подтверждают квалификацию спасателя и могут реагировать на происшествия любого характера, отметил мэр.

На улицах Москвы помогут спецформирования "Автомобильных дорог", спасатели компании "МОЭК" стоят на страже бесперебойной и надёжной подачи тепла в дома и на предприятия, формирования "Россетей" отвечают за высокое качество электроснабжения жителей мегаполиса, ежедневно и круглосуточно на дежурстве находятся сотрудники аварийной службы МОСГАЗа.

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