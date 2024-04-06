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В Москве появится храм в честь Александра Невского

15:13
  • суббота
  • 06 апреля 2024

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На северо-западе Москвы в районе Хорошёво-Мнёвники строят храм в честь святого благоверного князя Александра Невского. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Однокупольную церковь возводят по индивидуальному проекту. На кровле цокольного этажа разместится традиционное русское гульбище. Это открытая площадка с ограждением. К главному входу ведёт широкая лестница с откидной платформой для перемещения маломобильных граждан.

Храм планируют сдать в эксплуатацию уже в ноябре. А летом выполнят фасадные и внутренние отделочные работы, проложат инженерные сети. Благоустроят и прилегающую территорию, сообщает "ТВ Центр".

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