В Москве появится храм в честь Александра Невского

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На северо-западе Москвы в районе Хорошёво-Мнёвники строят храм в честь святого благоверного князя Александра Невского. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Однокупольную церковь возводят по индивидуальному проекту. На кровле цокольного этажа разместится традиционное русское гульбище. Это открытая площадка с ограждением. К главному входу ведёт широкая лестница с откидной платформой для перемещения маломобильных граждан.

Храм планируют сдать в эксплуатацию уже в ноябре. А летом выполнят фасадные и внутренние отделочные работы, проложат инженерные сети. Благоустроят и прилегающую территорию, сообщает "ТВ Центр".

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