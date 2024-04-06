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Напавшего с ножом на губернатора Чибиса отправили в СИЗО

14:31
  • суббота
  • 06 апреля 2024

На два месяца

Суд города Апатиты избрал меру пресечения мужчине, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Ближайшие два месяца подозреваемый проведёт под арестом.

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Заседание суда прошло в выездном режиме в больнице, куда фигуранта дела доставили после происшествия. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

Покушение на главу региона было совершено 4 апреля. Вооружённый ножом мужчина набросился на Андрея Чибиса, когда тот выходил из дома культуры после встречи с жителями Апатитов.

Губернатора экстренно прооперировали, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое, но по словам медиков, угрозы для жизни нет, сообщает "ТВ Центр".

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Напавший на главу Мурманской области Андрея Чибиса
Напавший на главу Мурманской области Андрея Чибиса
Место нападения на Андрея Чибиса
Место нападения на Андрея Чибиса
Следственные действия на месте нападения на Андрея Чибиса
Следственные действия на месте нападения на Андрея Чибиса
Раненый Андрей Чибис
Раненый Андрей Чибис
Следственные действия на месте нападения на Андрея Чибиса
Следственные действия на месте нападения на Андрея Чибиса
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