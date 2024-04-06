Напавшего с ножом на губернатора Чибиса отправили в СИЗО

На два месяца

Суд города Апатиты избрал меру пресечения мужчине, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Ближайшие два месяца подозреваемый проведёт под арестом.

Заседание суда прошло в выездном режиме в больнице, куда фигуранта дела доставили после происшествия. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

Покушение на главу региона было совершено 4 апреля. Вооружённый ножом мужчина набросился на Андрея Чибиса, когда тот выходил из дома культуры после встречи с жителями Апатитов.

Губернатора экстренно прооперировали, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое, но по словам медиков, угрозы для жизни нет, сообщает "ТВ Центр".

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