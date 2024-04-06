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Власти Орска сообщили о гибели двух человек при прорыве дамбы

14:44
  • суббота
  • 06 апреля 2024

Причины их смерти устанавливаются

В Оренбургскую область, где из-за паводка размыло городскую дамбу в городе Орске, направлен дополнительный эшелон спасателей из Подмосковья. Ситуация остаётся критической. Людей экстренно эвакуируют.

Возбуждено дело по факту прорыва дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске. Последние новости

Больше всего пострадал микрорайон Старый город. Он ушел под воду практически весь. В правительстве региона сообщили РИА Новости о гибели двоих человек, причины их смерти устанавливается.

5 апреля в Орске произошёл прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из микрорайона Старый город. К утру 6 апреля эвакуированы более четырёх тысяч человек. Власти обещали денежную компенсацию жителям, потерявшим жильё и имущество. 

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