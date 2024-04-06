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В Оренбурге объявлена принудительная эвакуация

15:43
  • суббота
  • 06 апреля 2024

Вода в реке Урал стремительно поднимается

Мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал эвакуироваться жителям подтопленных домов, отказавшихся будут эвакуировать принудительно при участии полиции.

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У себя в Telegram-канале градоначальник написал, что уровень воды в Урале достиг 855 сантиметров, и он будет увеличиваться. По словам Салмина, сложившаяся ситуация не оставляет выбора. В связи с этим он требует от жителей, чьи дома находятся в зоне подтопления, немедленно эвакуироваться.

"Тех, кто откажется покидать опасную зону добровольно, мы будем эвакуировать принудительно, при участии сотрудников полиции. В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации. Мы обязаны обеспечить вашу безопасность", - написал мэр.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошёл прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из микрорайона Старый город. К утру 6 апреля эвакуированы более четырёх тысяч человек. Власти обещали денежную компенсацию жителям, потерявшим жильё и имущество.

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