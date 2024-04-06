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В Москве построят ещё пять пешеходных переходов

19:50
  • суббота
  • 06 апреля 2024

До конца 2024 года

В Москве в этом году построят пять дополнительных пешеходных переходов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

В частности, появится переход под путями Курского направления МЦД-2. Он свяжет жилую застройку с музеем-заповедником "Царицыно".  В том же районе построят переход через Каспийскую улицу.

Летом строители сдадут три перехода в Новой Москве вдоль строящейся подъездной дороги к будущей школе в Троицке.

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