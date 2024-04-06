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Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 10 миллионов человек

18:50
  • суббота
  • 06 апреля 2024

Она пользуется большой популярностью

Выставку-форум "Россия" за пять месяцев работы посетили десять миллионов человек. 6 апреля десятимиллионному гостю – Константину Панфилову из Ярославля - вручили приз: поездку в Мурманск с посещением атомного ледокола "Ленин", сообщает ТАСС.

Международная выставка-форум "Россия" презентует главные достижения страны во всех отраслях. Она открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года, в День народного единства.

Свои успехи на ней демонстрируют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, два десятка компаний. На стендах – новинки робототехники, макеты самолётов, модель ядерного реактора. Выставку уже четыре раза посещал президент Владимир Путин.

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Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ
Выставка-форум "Россия" на территории ВДНХ
Выставка-форум "Россия" на территории ВДНХ
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