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После прорыва дамбы в Орске участились случаи кишечных заболеваний

18:18
  • суббота
  • 06 апреля 2024

Среди заболевших есть дети

После прорыва Дамбы в Орске зафиксирован рост обращений с кишечными инфекциями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Оренбургской области.

Возбуждено дело по факту прорыва дамбы в Орске
Власти Орска сообщили о гибели двух человек при прорыве дамбы

За последние два дня восемь человек госпитализированы с острыми кишечными инфекциями, всего было 18 обращений в связи с ухудшением самочувствия. Среди заболевших есть взрослые и дети школьного возраста. Все они пили воду из-под крана. Сегодня власти ограничили подачу воды в дома, оказавшиеся в зоне подтопления.

5 апреля в Орске произошёл прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из микрорайона Старый город. К утру 6 апреля эвакуированы более четырёх тысяч человек. Власти обещали денежную компенсацию жителям, потерявшим жильё и имущество.  

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