Медведев назвал истинных организаторов теракта в "Крокусе"

Их имена всем известны

Истинные организаторы теракта в "Крокус сити холле" пока прячутся в тени Исламского государства (запрещённая в России террористическая организация), такое мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Своё видение ситуации политик изложил в Telegram-канале.

"О соучастниках террористического акта. <…> Исполнители: с ними всё понятно: эти недоразвитые ублюдки пойманы, с ними проводятся следственные действия", - отметил Медведев и выразил уверенность в том, что исполнители не являются религиозными фанатиками, готовыми умереть за веру.

"Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей - спонсоры этого ужасного теракта", - сделал вывод зампред Совбеза.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" террористы в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

По данным Следственного комитета, погибли 145 человек. Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них были дети и раненые в тяжёлом состоянии. Шестеро детей скончались.

По делу о теракте арестованы 11 человек. По данным следствия, четверо террористов намеревались сбежать в Киев, где им было обещано вознаграждение.

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