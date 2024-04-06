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В России будут штрафовать за спам-звонки

19:07
  • суббота
  • 06 апреля 2024

До миллиона рублей

В России вводятся штрафы до миллиона рублей за спам-звонки. Соответствующий закон подписал сегодня президент Владимир Путин. Документ размещён на портале правовой информации.

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Гражданам придётся выложить за телефонный спам от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица заплатят штраф от 20 до 100 тысяч рублей, а юридические лица раскошелятся на сумму от 300 тысяч до миллиона рублей.

Также глава государства подписал закон, повышающий в два раза штрафы для банков за ненадлежащую рекламу кредитных услуг. Если банки будут рекламировать кредиты, не указывая их полную стоимость, то за это им придётся заплатить от 600 тысяч до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Ранее потолок штрафа был установлен в размере 800 тысяч рублей.

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