В России будут штрафовать за спам-звонки

До миллиона рублей

В России вводятся штрафы до миллиона рублей за спам-звонки. Соответствующий закон подписал сегодня президент Владимир Путин. Документ размещён на портале правовой информации.

Гражданам придётся выложить за телефонный спам от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица заплатят штраф от 20 до 100 тысяч рублей, а юридические лица раскошелятся на сумму от 300 тысяч до миллиона рублей.

Также глава государства подписал закон, повышающий в два раза штрафы для банков за ненадлежащую рекламу кредитных услуг. Если банки будут рекламировать кредиты, не указывая их полную стоимость, то за это им придётся заплатить от 600 тысяч до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Ранее потолок штрафа был установлен в размере 800 тысяч рублей.

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