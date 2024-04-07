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Глава МЧС прибыл в затопленный Орск

10:00
  • воскресенье
  • 07 апреля 2024

Город уходит под воду

В Оренбургской области ни на минуту не прекращается эвакуация людей с подтопленных паводком территорий. Город Орск всё ещё уходит под воду. В нём затоплено более шести тысяч домов, некоторые из них под самую крышу.
После прорыва дамбы в Орске участились случаи кишечных заболеваний

На месте работают более семисот спасателей. Уровень воды в реке Урал достиг десяти метров. Президент поручил главе МЧС Александру Куренкову лично возглавить работу группировки спасателей на месте. Он уже прилетел в Орск.

Вода прибывает и в Оренбурге. Жителям города, которые находятся в опасной зоне, рекомендовано покинуть дома, не дожидаясь ухудшения ситуации. Кроме того, на неделю частично ограничено движение автотранспорта. Закрыты шесть улиц и пять переулков.

Нынешний паводок стал самым мощным за всю историю наблюдений. Подробности - у Дмитрия Гусева (смотрите видео).

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