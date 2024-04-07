Российские войска вошли в Часов Яр

И закрепились на востоке города

На донецком направлении российские военные улучшили тактическое положение в районе посёлков Новомихайловка, Георгиевка и Победа. На артёмовском направлении закрепились в восточной части Часов Яра.

На купянском направлении мощную огневую поддержку штурмовым отрядам на переднем крае оказывают наши артиллеристы. Расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 метким огнём с закрытых позиций уничтожили замаскированные опорные пункты и скопление живой силы ВСУ.

Огонь вели на максимальную дальность - порядка 15 километров. От получения координат до выстрела у экипажа ушло всего несколько минут. Отработали с точностью снайпера, сообщает "ТВ Центр".

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