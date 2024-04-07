Сорвал атаку противника: подвиг младшего сержанта Муравского

Бойцы самоотверженно сражаются

В Минобороны России представили новых героев СВО. Экипаж противотанкового комплекса гвардии младшего сержанта Николая Муравского с первого попадания уничтожил вражеский бронеавтомобиль. Затем, оперативно сменив позицию, младший сержант Муравский вторым выстрелом подбил пикап боевиков с личным составом. Атака неонацистов была сорвана, они отступили.

Старшина батареи гвардии прапорщик Иван Космин в ходе доставки боеприпасов на позиции заметил в небе два ударных беспилотника противника. Он немедленно увёл автомобиль в укрытие и нейтрализовал угрозу. Один беспилотник подавил противодроновым ружьём, а второй уничтожил из стрелкового оружия, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"