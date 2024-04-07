Президентом Словакии избран противник помощи Украине

Он выступает против поставок оружия Киеву

В Словакии победу на президентских выборах празднует спикер Национального совета и кандидат от правящей коалиции Петер Пеллегрини, известный своей негативной позицией к поставкам оружия Киеву.

Его главный противник, бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок - убеждённый сторонник европейской интеграции и защитник либеральной демократии, уже признал своё поражение, но не стал скрывать разочарования, намекнув, что не согласен с результатами и самим ходом предвыборной кампании.

Президент Словакии избирается на пять лет. И хотя полномочия главы государства ограничены по сравнению с премьер-министром, но считается, что победа Пеллегрини усилит позиции Роберта Фицо. Главу словацкого кабмина наряду с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Евросоюзе уже записали чуть ли в не агенты Кремля.

Фицо и Пеллегрини оспаривают целесообразность антироссийских санкций, а избранный президент Словакии пообещал, что его страна будет на стороне мира, сообщает "ТВ Центр".

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