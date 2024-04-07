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Православные христиане отмечают Благовещение

10:57
  • воскресенье
  • 07 апреля 2024

В этот день в небо выпускают белых голубей

Сегодня православные верующие отмечают один из главных церковных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Патриарх Московский и всея Руси совершит божественную литургию в Благовещенском соборе Кремля.

В основу праздника положена библейская история о том, как архангел Гавриил принёс деве Марии весть о рождении сына, который станет спасителем мира.

По народному календарю, Благовещение считается началом весны. В этот день выпускают на волю белых голубей - символ благой вести, сообщает "ТВ Центр".

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