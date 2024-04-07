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На Камчатке замечено гуляющее с лайкой медвежье семейство

11:28
  • воскресенье
  • 07 апреля 2024

Редкое соседство сняли на камеру

"ТВ Центр" публикует редкие кадры, которые сняли на Камчатке. Семья медведей гуляет по тайге вместе с собакой - компания, противоречащая всем законам природы.

Когда из посёлка на полуострове, окружённого густыми лесами, пропала молодая лайка, хозяева даже не стали искать беглянку. Были уверены, что собака погибла. Однако спустя несколько месяцев она попала на видео беспилотника одного из охотников. Да не одна, а в компании медведей.

На кадрах видно, что медведица спокойно подпускает собаку к детёнышам, а лайка весело играет с косолапыми. Возможно, дружелюбными медведей сделало изобилие еды: рядом расположены несколько рыбоперерабатывающих предприятий и полигон, куда сбрасывают остатки продукции.

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