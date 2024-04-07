ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

12:00
  • воскресенье
  • 07 апреля 2024

Спикер Совета Федерации отмечает юбилей

Президент Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Труда России председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Она сегодня отмечает юбилей.
Матвиенко заверила в наличии средств на все поручения Путина

Первая в истории России женщина на посту спикера верхней палаты парламента, третий человек в иерархии государства. Матвиенко по праву называют народным политиком. В общественную деятельность она активно включилась ещё будучи студенткой Ленинградского химико-фармацевтического института.

Получив второе и третье высшее образование, перешла на работу в МИД. Была послом на Мальте и в Греции. Придя в правительство в нелёгкий для страны период конца 90-х, занималась решением социальных вопросов.

Затем были новые назначения - полпред президента в Северо-Западном федеральном округе, губернатор Санкт-Петербурга. Вот уже 12 лет Валентина Ивановна возглавляет Совет Федерации.

Её плодотворная работа отмечена многочисленными наградами самого высокого уровня.  Матвиенко является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Валентина Матвиенко
Владимир Путин и Валентина Матвиенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.