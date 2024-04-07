Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Спикер Совета Федерации отмечает юбилей

Президент Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Труда России председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Она сегодня отмечает юбилей.

Первая в истории России женщина на посту спикера верхней палаты парламента, третий человек в иерархии государства. Матвиенко по праву называют народным политиком. В общественную деятельность она активно включилась ещё будучи студенткой Ленинградского химико-фармацевтического института.

Получив второе и третье высшее образование, перешла на работу в МИД. Была послом на Мальте и в Греции. Придя в правительство в нелёгкий для страны период конца 90-х, занималась решением социальных вопросов.

Затем были новые назначения - полпред президента в Северо-Западном федеральном округе, губернатор Санкт-Петербурга. Вот уже 12 лет Валентина Ивановна возглавляет Совет Федерации.

Её плодотворная работа отмечена многочисленными наградами самого высокого уровня. Матвиенко является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

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