В Словакии на выборах президента победил противник помощи Киеву

Киев стал заложником избирательного процесса в США - недовольство спорами на Капитолийском холме по поводу решения о выделении денег Украине выразил Владимир Зеленский. Запас ракет к системам ПВО на исходе. Ситуация настолько критическая, что Киев согласился брать западную помощь в кредит. Вот только чем выплачивать будет - неизвестно, учитывая, что внешний долг Украины скоро превысит уровень ВВП.

Сегодня единства в Европе в вопросе поставок оружия Киеву стало ещё меньше. На президентских выборах в Словакии победу одержал кандидат, выступающий за нормализацию отношений с Москвой.

Сначала - премьер Роберт Фицо, активно выступающий против поставок оружия Киеву. А теперь ещё и глава государства - противник вооружения боевиков Зеленского. Во втором туре президентских выборов в Словакии победил глава парламента Петер Пеллегрини. Он открыто критикует Запад за помощь киевскому режиму и антироссийские санкции. Тогда как предшественница Зузана Чапутова являлась либеральным политиком евроатлантической интеграции. Но теперь в самых высших эшелонах республиканской власти образуется мыслящий в одном направлении тандем.

Западноевропейские медиа не скрывают разочарования. С их точки зрения, правильным кандидатом был экс-глава словацкого МИДа Иван Корчок. Ведь он выступал за оказание военной помощи Украине и предоставление ей членства в НАТО и ЕС. Статьи во французских, британских и немецких газетах - как под копирку: на Пеллегрини сразу повесили ярлык русофила и друга Кремля, а выбор народа Словакии поставили под сомнение.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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