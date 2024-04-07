Собянин рассказал о преимуществах суперсервиса для переездов

Он помогает участникам программы реновации

Около 115 тысяч москвичей, участников программы реновации воспользовались специальным сервисом на платформе мос.ру, помогающем при переезде. Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Проект предоставляет горожанам информацию о том, какие потребуются документы, что делать для приобретения дополнительной жилплощади и как действовать, получив ключи.

Также онлайн можно подать заявления на устранение строительных дефектов и вызов грузчиков, которые бесплатно перевезут вещи в новую квартиру. Пользователи сервиса получают персональные инструкции со ссылками на полезные услуги и уведомления на всех этапах переселения.

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