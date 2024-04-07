По Израилю прокатилась волна масштабных антиправительственных протестов

Десятки тысяч людей вышли на улицы

По Израилю прокатилась новая волна масштабных антиправительственных протестов. Только в Тель-Авиве, по некоторым данным, на улицы вышли около ста тысяч человек. Во время акции толпу протаранил автомобиль. Водитель задержан, его мотивы выясняют.

В других городах обошлось без серьёзных происшествий. Таких масштабных акций протеста в стране не было давно. Демонстрация состоялась даже в приграничном Сдероте, оттуда недалеко до сектора Газа. Митинги приурочили к печальной дате - полгода с момента кровавой атаки палестинских радикалов, после которой Тель-Авив начал военную операцию в анклаве. Участники требовали немедленно заключить с ХАМАС сделку по освобождению заложников и провести досрочные выборы.

Мир замер в ожидании большого конфликта после атаки Израиля на иранское консульство в Дамаске в начале этой недели. Погибли более десяти человек, в том числе высокопоставленные военные. Одного из них со всеми почестями похоронили накануне. Тегеран обещает отомстить.

Иран призывает привлечь к ответственности и США, власти уверены в причастности Вашингтона. По данным американской разведки, Тегеран может атаковать военные и дипломатические объекты Израиля как в самой стране, так и за её пределами. Предположительно, это случится до окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Американские и израильские вооружённые силы приведены в состояние повышенной боеготовности.

Кристина Мамиконян, «ТВ Центр»

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