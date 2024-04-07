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Паводковая ситуация в Орске развивается по наихудшему сценарию

11:53
  • воскресенье
  • 07 апреля 2024

Город уходит под воду

Паводковая обстановка в Орске развивается по наихудшему сценарию, число домов в зоне бедствия превысило шесть с половиной тысяч. Вода подступает к новым районам, в том числе центральным. В городе продолжается эвакуация жителей. МЧС наращивает группировку спасателей. По распоряжению президента в пострадавший регион прибыл глава ведомства Александр Куренков.

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Вечером 6 апреля был повреждён ещё один участок дамбы. Вода скрыла под собой автомобили и нижние этажи домов. Люди передвигаются на лодках осторожно, боясь задеть всё то, что невозможно рассмотреть в мутных потоках.

Уровень реки Урал в районе Орска достиг к утру 7 апреля почти девяти метров. И пик паводка пока не пройден. Обстановка может усложниться из-за обильных осадков, которые ожидаются в ближайшие сутки.

Всю ночь шла эвакуация жителей пострадавших районов. Людей вывозили целыми семьями. К тем, кто не может передвигаться самостоятельно, региональные и муниципальные службы, волонтёры приезжают сами.

Для жителей Орска организовали пункты временного размещения. Людям придётся провести там не один день. Их не только обеспечивают всем необходимым, но и помогают решить вопросы, связанные с дальнейшим перемещением. Многим нужно восстановить документы. Некоторым требуется помощь психолога. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер минувшей ночью побывал в нескольких пунктах.

В Оренбурге ситуация тоже только ухудшается. Там уровень воды в реке Урал почти достиг критической отметки в 930 сантиметров. Эвакуированы сотни человек.

Паводковыми водами в Оренбургской области отрезаны больше 150 населённых пунктов. Невозможно проехать по многим дорогам и мостам. А в некоторых посёлках уровень воды даже достиг крыш.

Переполнены сразу несколько рек Оренбургской области: не только Урал, но и Самара, Илек, Сакмара. Как только появилась возможность, для стабилизации ситуации снизили объём сброса воды в Ириклинское водохранилище. Но эффекта от данной меры стоит ожидать только в начале следующей недели.

Дамбу в Орске, которая защищала город от реки Урал, прорвало в ночь на 6 апреля. Сейчас выясняется, были ли допущены ошибки ещё при проектировании или при возведении дамбы в 2010 году. Возбуждено уголовное дело по статьям халатность и нарушение правил безопасности при проведении строительных работ.

Паводок в Оренбуржье - самый многоводный за всю историю наблюдений, и его пик пока не пройден. По прогнозам, ещё два-три дня вода не уйдёт. Областные власти окажут всем жителям, утратившим имущество, финансовую поддержку.

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

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Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей из зоны паводка
Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей из зоны паводка
Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей из зоны паводка
Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей из зоны паводка
Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей из зоны паводка
Эвакуация жителей из зоны паводка
Эвакуация жителей из зоны паводка
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