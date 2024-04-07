Паводковая ситуация в Орске развивается по наихудшему сценарию

Город уходит под воду

Паводковая обстановка в Орске развивается по наихудшему сценарию, число домов в зоне бедствия превысило шесть с половиной тысяч. Вода подступает к новым районам, в том числе центральным. В городе продолжается эвакуация жителей. МЧС наращивает группировку спасателей. По распоряжению президента в пострадавший регион прибыл глава ведомства Александр Куренков.

Вечером 6 апреля был повреждён ещё один участок дамбы. Вода скрыла под собой автомобили и нижние этажи домов. Люди передвигаются на лодках осторожно, боясь задеть всё то, что невозможно рассмотреть в мутных потоках.

Уровень реки Урал в районе Орска достиг к утру 7 апреля почти девяти метров. И пик паводка пока не пройден. Обстановка может усложниться из-за обильных осадков, которые ожидаются в ближайшие сутки.

Всю ночь шла эвакуация жителей пострадавших районов. Людей вывозили целыми семьями. К тем, кто не может передвигаться самостоятельно, региональные и муниципальные службы, волонтёры приезжают сами.

Для жителей Орска организовали пункты временного размещения. Людям придётся провести там не один день. Их не только обеспечивают всем необходимым, но и помогают решить вопросы, связанные с дальнейшим перемещением. Многим нужно восстановить документы. Некоторым требуется помощь психолога. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер минувшей ночью побывал в нескольких пунктах.

В Оренбурге ситуация тоже только ухудшается. Там уровень воды в реке Урал почти достиг критической отметки в 930 сантиметров. Эвакуированы сотни человек.

Паводковыми водами в Оренбургской области отрезаны больше 150 населённых пунктов. Невозможно проехать по многим дорогам и мостам. А в некоторых посёлках уровень воды даже достиг крыш.

Переполнены сразу несколько рек Оренбургской области: не только Урал, но и Самара, Илек, Сакмара. Как только появилась возможность, для стабилизации ситуации снизили объём сброса воды в Ириклинское водохранилище. Но эффекта от данной меры стоит ожидать только в начале следующей недели.

Дамбу в Орске, которая защищала город от реки Урал, прорвало в ночь на 6 апреля. Сейчас выясняется, были ли допущены ошибки ещё при проектировании или при возведении дамбы в 2010 году. Возбуждено уголовное дело по статьям халатность и нарушение правил безопасности при проведении строительных работ.

Паводок в Оренбуржье - самый многоводный за всю историю наблюдений, и его пик пока не пройден. По прогнозам, ещё два-три дня вода не уйдёт. Областные власти окажут всем жителям, утратившим имущество, финансовую поддержку.

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

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