ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве выросло производство машин и оборудования

14:42
  • воскресенье
  • 07 апреля 2024

В пять раз за пять лет

Производство машин и оборудования в Москве выросло в пять раз за последние пять лет. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что только в прошлом году машиностроители на четверть нарастили объёмы выпуска продукции. Особо отличился производитель промышленных роботов, в этом году компания готовится расширить ассортимент выпускаемой продукции.

В прошлом году на 14% вырос объём инвестиций в модернизацию и закупку новых машин и оборудования. На эти цели было выделено 2,3 триллиона рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Производственное предприятие
Производственное предприятие
Производство микроэлектронники
Производство микроэлектронники
Производственное предприятие
Производственное предприятие
Производственное предприятие
Производственное предприятие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.