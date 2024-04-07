В Москве выросло производство машин и оборудования

В пять раз за пять лет

Производство машин и оборудования в Москве выросло в пять раз за последние пять лет. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что только в прошлом году машиностроители на четверть нарастили объёмы выпуска продукции. Особо отличился производитель промышленных роботов, в этом году компания готовится расширить ассортимент выпускаемой продукции.

В прошлом году на 14% вырос объём инвестиций в модернизацию и закупку новых машин и оборудования. На эти цели было выделено 2,3 триллиона рублей.

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