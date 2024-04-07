Глава МЧС назвал ситуацию в Орске критической

Министр прибыл на место ЧС

Глава МЧС Александр Куренков охарактеризовал ситуацию с наводнением в Орске как критическую. По поручению президента министр прилетел в Оренбургскую область, сообщает ТАСС.

На заседании областной правительственной комиссии Куренков сообщил, что в зоне масштабного наводнения оказались 4 518 жилых домов и 4 587 земельных участков.

В ночь на 5 апреля в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от реки Урал. Затоплены несколько районов, эвакуированы более четырёх тысяч человек. В регионе работает усиленная спасателями и военными из соседних областей группировка МЧС.

Энергетики отключили электроснабжение в затопленных районах. В 31 муниципальном образовании Оренбургской области закрыто движение по 47 мостам. Временно прекратил работу Орский НПЗ.

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