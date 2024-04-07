Московскому трамваю - 125 лет

В столице прошёл парад по случаю юбилея

"Фонарный", КМ, "Кобра" и многие другие легендарные модели трамваев вышли на линию в центре Москвы. Состоялся традиционный парад, в этом году приуроченный к юбилею.

125 лет назад из ворот Бутырского депо на регулярный маршрут вышел первый московский электрический трамвай. До этого были ещё вагоны на пару, ещё раньше - конки.

Но это немного другая история. За 125 лет трамваи полюбились москвичам, чуть было не исчезли, а теперь готовятся выйти на новые маршруты. Смотрите праздничный репортаж Екатерины Гоголевой.

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