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Московскому трамваю - 125 лет

15:49
  • воскресенье
  • 07 апреля 2024

В столице прошёл парад по случаю юбилея

"Фонарный", КМ, "Кобра" и многие другие легендарные модели трамваев вышли на линию в центре Москвы. Состоялся традиционный парад, в этом году приуроченный к юбилею.

125 лет назад из ворот Бутырского депо на регулярный маршрут вышел первый московский электрический трамвай. До этого были ещё вагоны на пару, ещё раньше - конки.

Но это немного другая история. За 125 лет трамваи полюбились москвичам, чуть было не исчезли, а теперь готовятся выйти на новые маршруты. Смотрите праздничный репортаж Екатерины Гоголевой.

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Парад ретро-трамваев
Парад ретро-трамваев
Парад ретро-трамваев
Парад ретро-трамваев
Парад ретро-трамваев
Архивное фото Москвы
Архивное фото Москвы
Парад ретро-трамваев
Парад ретро-трамваев
Парад ретро-трамваев
Парад ретро-трамваев
Парад ретро-трамваев
Парад ретро-трамваев
Парад ретро-трамваев
Парад ретро-трамваев
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