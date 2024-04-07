Путин обсудил опасность паводков с главами Тюменской и Курганской областей

Сложной остаётся ситуация и в Оренбургской области

Владимир Путин обсудил опасность паводков с губернаторами Тюменской и Курганской областей. Президент поговорил по телефону с Александром Моором и Вадимом Шумковым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Во время общения с главами двух регионов президент поручил объяснить людям необходимость заранее готовиться к эвакуации из-за паводков. Жителям надо заранее собрать вещи и быть готовыми покинуть дома в случае аномального подъёма воды. Путин обратил внимание губернаторов на неизбежность затоплений из-за аномального повышения уровня воды.

Самая сложная ситуация с паводками сейчас в Оренбургской области. По поручению президента туда срочно вылетел глава МЧС Александр Куренков. Он уже охарактеризовал ситуацию с наводнением в городе Орске как критическую.

В ночь на 5 апреля в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от реки Урал. Затоплены несколько районов, эвакуированы более четырёх тысяч человек. В регионе работает усиленная спасателями и военными из соседних областей группировка МЧС.

Энергетики отключили электроснабжение в затопленных районах. В области перекрыто движение транспорта по 47 мостам. Временно прекратил работу Орский НПЗ. В части районов Оренбурга объявлена принудительная эвакуация.

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