ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил опасность паводков с главами Тюменской и Курганской областей

14:18
  • воскресенье
  • 07 апреля 2024

Сложной остаётся ситуация и в Оренбургской области

Владимир Путин обсудил опасность паводков с губернаторами Тюменской и Курганской областей. Президент поговорил по телефону с Александром Моором и Вадимом Шумковым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Глава МЧС назвал ситуацию в Орске критической

Во время общения с главами двух регионов президент поручил объяснить людям необходимость заранее готовиться к эвакуации из-за паводков. Жителям надо заранее собрать вещи и быть готовыми покинуть дома в случае аномального подъёма воды. Путин обратил внимание губернаторов на неизбежность затоплений из-за аномального повышения уровня воды.

Самая сложная ситуация с паводками сейчас в Оренбургской области. По поручению президента туда срочно вылетел глава МЧС Александр Куренков. Он уже охарактеризовал ситуацию с наводнением в городе Орске как критическую.

В ночь на 5 апреля в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от реки Урал. Затоплены несколько районов, эвакуированы более четырёх тысяч человек. В регионе работает усиленная спасателями и военными из соседних областей группировка МЧС.

Энергетики отключили электроснабжение в затопленных районах. В области перекрыто движение транспорта по 47 мостам. Временно прекратил работу Орский НПЗ. В части районов Оренбурга объявлена принудительная эвакуация. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.