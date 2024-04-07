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Собянин рассказал о популярных кружках в библиотеках

18:16
  • воскресенье
  • 07 апреля 2024

Все найдут себе занятие по душе

В московских библиотеках работают около двух тысяч досуговых кружков. О самых популярных рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил такие направления, как изобразительное и театральное искусство, хореография, декоративно-прикладное творчество. Также занятия по душе смогут найти себе участники популярного проекта "Московское долголетие".

Москвичи могут организовать и свой кружок. Для этого надо выбрать учреждение на сайте МосРазвитие, прийти туда и предложить свой проект.

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