Никто не пострадал

Украина нанесла удар по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе станции. Для атаки ВСУ использовали беспилотник.

Критических повреждений и пострадавших в результате удара дрона нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не повышался. Он не превышает естественных фоновых природных значений.

Запорожская АЭС и город Энергодар периодически попадают под удары со стороны Украины. Также по вине украинской стороны часто отключается резервное энергоснабжение станции, что может привести к серьёзным последствиям.

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