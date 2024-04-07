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99 человек обратились за медпомощью после наводнения в Орске

16:50
  • воскресенье
  • 07 апреля 2024

Участились случаи кишечных заболеваний

99 человек, в том числе 18 детей обратились за медицинской помощью после наводнения в Орске. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения Оренбургской области Алексей Кузнецов. Шесть взрослых и трое детей госпитализированы, их состояние не вызывает опасений.

После прорыва дамбы в Орске участились случаи кишечных заболеваний
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Накануне сообщалось, что в Орске зафиксирован рост обращений с кишечными инфекциями. Среди заболевших есть взрослые и дети школьного возраста. Все они пили воду из-под крана. В связи со сложной ситуацией власти ограничили подачу воды в дома.

В ночь на 5 апреля в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от реки Урал. Затоплены несколько районов, эвакуированы более четырёх тысяч человек. В регионе работает усиленная спасателями и военными из соседних областей группировка МЧС.

Энергетики отключили электроснабжение в затопленных районах. В области перекрыто движение транспорта по 47 мостам. Временно прекратил работу Орский НПЗ. В части районов Оренбурга объявлена принудительная эвакуация.

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