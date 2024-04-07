Под Белгородом беспилотник упал на машину с мирными жителями

Один человек погиб

В Белгородской области обломки украинского беспилотника повредили машину с мирными жителями. Детали происшествия сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его информации, в результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Шагаровка осколки дрона попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. Погибла девушка, ранен мужчина, его жена находится в стрессовом состоянии. Ещё пострадал молодой человек – у него закрытая черепно-мозговая травма. Также ранения головы получили двое детей.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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