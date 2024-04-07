Собянин рассказал об истории метродепо "Красная Пресня"

Ему исполнилось 70 лет

Одному из старейших депо "Красная Пресня" исполнилось 70 лет. В нём ремонтируют и обслуживают вагоны Кольцевой линии метро. Об истории депо рассказал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в депо обслуживались три серии подвижного состава: "Г", "Номерной", "Русич". Сейчас парк депо состоит из современных поездов "Москва-2020".

Собянин привёл интересный факт. Поезда серии "Москва-2020" суммарно проехали за прошлый год почти 52 миллиона километров, что сравнимо с расстоянием 67 полётов на Луну и обратно.

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