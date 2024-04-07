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Собянин рассказал об истории метродепо "Красная Пресня"

19:25
  • воскресенье
  • 07 апреля 2024

Ему исполнилось 70 лет

Одному из старейших депо "Красная Пресня" исполнилось 70 лет. В нём ремонтируют и обслуживают вагоны Кольцевой линии метро. Об истории депо рассказал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в депо обслуживались три серии подвижного состава: "Г", "Номерной", "Русич". Сейчас парк депо состоит из современных поездов "Москва-2020".

Собянин привёл интересный факт. Поезда серии "Москва-2020" суммарно проехали за прошлый год почти 52 миллиона километров, что сравнимо с расстоянием 67 полётов на Луну и обратно.

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Метродепо "Красная Пресня"
Метродепо "Красная Пресня"
Метродепо "Красная Пресня"
Метродепо "Красная Пресня"
Метродепо "Красная Пресня"
Метродепо "Красная Пресня"
Машинист метро (архивное фото)
Машинист метро (архивное фото)
Метродепо "Красная Пресня" (архивное фото)
Метродепо "Красная Пресня" (архивное фото)
Метродепо "Красная Пресня"
Метродепо "Красная Пресня"
Метродепо "Красная Пресня"
Метродепо "Красная Пресня"
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