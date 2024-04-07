Жителям Орска начали бесплатно раздавать питьевую воду

В городе сильное наводнение

В Орске организована бесплатная раздача жителям питьевой воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.

Также в город организована доставка продуктов. Торговые сети изменили график и логистику, чтобы исключить дефицит.

В ночь на 5 апреля в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от реки Урал. Затоплены несколько районов, эвакуированы более четырёх тысяч человек. В регионе работает усиленная спасателями и военными из соседних областей группировка МЧС.

Энергетики отключили электроснабжение в затопленных районах. В области перекрыто движение транспорта по 47 мостам. Временно прекратил работу Орский НПЗ. В части районов Оренбурга также объявлена принудительная эвакуация из-за резкого повышения уровня воды.

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