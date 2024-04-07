Трое сотрудников Запорожской АЭС ранены во время атаки ВСУ

Детали сообщили в "Росатоме"

Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак с помощью беспилотников, заявили в "Росатоме". В корпорации подчеркнули, что тем самым создана прямая угроза безопасности станции.

Сообщается о ранении трёх сотрудников АЭС. В связи с эти "Росатом" призвал МАГАТЭ и страны Евросоюза незамедлительно отреагировать на попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции в Европе.

Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщала, что Украина нанесла удар по куполу 6-го энергоблока станции. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не повышался. Он не превышает естественных фоновых природных значений.

Запорожская АЭС и город Энергодар периодически попадают под удары со стороны Украины. Также по вине украинской стороны часто отключается резервное энергоснабжение станции, что может привести к серьёзным последствиям.

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